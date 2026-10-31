В последний день октября в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 31 октября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее благодаря антициклону сухая и аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Будет дуть южный и юго-западный ветер силой от 3 до 8 м/с (по шкале Бофорта ветер силой от 3,4 до 5,4 м/с называется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с – умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с – свежим).

После холодной ночи (до -5 градусов на западе региона, до -7 на юге и до -10 на востоке) воздух по Татарстану в светлое время суток прогреется до +9, +14 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +10, +12 градусов).

Ранее синоптики прогнозировали, что в Татарстане до конца недели сохранится теплая и сухая погода с перепадами температур до 23 градусов. Подробнее об установившемся в республике «царстве антициклонов» читайте в материале «Татар-информа». Ноябрь же в регионе прогнозируется на один градус теплее нормы.

На этом фоне с начала октября в столице РТ было обновлено пять температурных рекордов. В частности, 13 октября был побит рекорд 1896 года, 16 октября – 1923 и 1955 годов, 17 октября – 1917 года, 24 октября – 2005 и 2006 годов, а 27 октября – 2019 года.