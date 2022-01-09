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Общество
9 января 2022  11:38

В последний день новогодних каникул казанцев приглашают на вечеринку на катке

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В последний день новогодних каникул в общественных пространствах Казани для жителей и гостей столицы Татарстана продолжается праздничная программа. Об этом сообщает портал kzn.ru.

В 11 часов на территории будущего парка по улице Гаврилова стартовал лыжный турнир. В это же время в парке «Черное озеро» начались мастер-классы для детей по фигурному катанию.

В 16 часов в парке «Крылья Советов» будет организовано новогоднее представление для всех желающих. А в 18 часов начнется вечеринка на катке в парке «Черное озеро».

#новогодняя программа
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