В последний день новогодних каникул казанцев приглашают на вечеринку на катке

В последний день новогодних каникул в общественных пространствах Казани для жителей и гостей столицы Татарстана продолжается праздничная программа. Об этом сообщает портал kzn.ru.

В 11 часов на территории будущего парка по улице Гаврилова стартовал лыжный турнир. В это же время в парке «Черное озеро» начались мастер-классы для детей по фигурному катанию.

В 16 часов в парке «Крылья Советов» будет организовано новогоднее представление для всех желающих. А в 18 часов начнется вечеринка на катке в парке «Черное озеро».