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В последний день «Кубка Раиса РТ» татарстанка завоевала «бронзу» на 3-метровом трамплине
Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта завершился международный турнир по прыжкам в воду «Кубок Раиса РТ».
В очередной раз высокий класс показали представители Белоруссии. Так, в прыжках с метрового трамплина у юниорок (16-18 лет) победила петербуженка Эрика Сазонова, второе и третье места у белорусок – Алены Забродской и Арины Поповой.
На трехметровом трамплине среди юниорок (14-15 лет) успешно проявили себя девушки из сборной Татарстана. Первое место здесь заняла Виктория Казанцева из Московской области с результатом 389,90, второе у москвички Анастасии Кондратьевой, третье у татарстанки Киры Хайруллиной (327,55). Восьмой результат показала ее соратница по команде Амира Кужахмедова, девятый – Амалия Багаутдинова.
В завершающем турнир виде соревнований, прыжках с вышки (5, 7,5, 10 метров) у юниоров в дуэтах первенствовали представители Пензенской области Артем Левин / Тимур Хайле Мариам. Второе место занял дуэт из Московской области Спартак Гаркуша / Илья Надеев, третье у Максима Одинцова (Челябинская область) / Дмитрий Сидоров (Московская область).
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