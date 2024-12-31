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Общество 31 декабря 2024 06:30

В последний день 2024-го в Татарстане пройдет мокрый снег, а в ряде районов - метель

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В последний день 2024-го в Татарстане пройдет мокрый снег, а в ряде районов - метель
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во вторник, 31 декабря, в Татарстане прогнозируют умеренные осадки. Согласно данным Гидрометцентра РТ, в республике пройдет мокрый снег. Местами ожидается метель и гололед.

Температура утром составит от -6 до -1 градуса, а днем повысится до 0..-4 градусов. При этом синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

Ветер в последний день 2024 года будет «гулять» южный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

#погода #прогноз #Татарстан
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