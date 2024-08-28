В последние пять лет люди в Татарстане стали реже пропадать без вести

В течение последних пяти лет в Татарстане отмечается снижение количества зарегистрированных заявлений о пропаже граждан. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по РТ Михаил Синцов.

«Тема розыска без вести пропавших остается приоритетным направлением МВД. Особое внимание уделяется розыску несовершеннолетних, а также исчезновению людей при криминальных обстоятельствах», – сообщил представитель ведомства.

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В 2020 году в Татарстане было зарегистрировано 4088 заявлений о пропаже без вести. В 2021 году их количество снизилось до 3694, в 2022 году - до 2896, а в 2023 году достигло рекордно низкого уровня - 2623 заявления. В первом полугодии 2024 года было зарегистрировано всего 808 подобных обращений, сообщил Синцов.