16 февраля 2026

«В последние годы я не занимаю» - Слуцкий о том, дает ли деньги в долг

«В последние годы я не занимаю» - Слуцкий о том, дает ли деньги в долг
Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Экс-главный тренер «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, дает ли он своим знакомым деньги в долг.

«В последние годы я не занимаю, а в начале карьеры этого было очень много. Были и близкие люди, которые брали в долг и не возвращали. Общение при этом заканчивалось — по-моему, в таком случае оно и не может не закончиться. Я бы ещё понимал, если бы это было в духе: «Помню, что я у тебя занял, но сейчас нет вообще никакой возможности. Про всё помню, как только будут деньги – верну». Но ведь зачастую люди просто сливаются.

Есть люди, которым я не могу не занять, таких категорий в моей жизни несколько. Есть мои первые воспитанники, 1982 и 1983 годов рождения из «Олимпии». Школу в Волгограде я во многом для них создавал, чтобы было где работать. В их отношении у меня работает какое-то отцовское чувство, не могу отказать, когда просят. Это и друзья моего возраста, например. В общем, те люди, над которыми я «беру шефство», веду по жизни», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

Леонид Слуцкий является действующим тренером китайского клуба «Шанхай Шеньхуа». Его специалист возглавляет с 2024 года.

