Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В последние годы в Татарстане увеличилась численность барсуков. Сейчас зверьки легли в зимнюю спячку, их норы заметили в Алькеевском районе, хотя данный вид млекопитающего встречается по всей республике. Об этом рассказали специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Барсуки встречаются во всех районах Татарстана. Они питаются мышевидными грызунами, ящерицами, птицами и их яйцами, насекомыми и их молюсками, дождевыми червями, грибами, ягодами, орехами и травой. За последние годы их численность увеличивается. Так, если в 2011 году количество барсуков по республике составляло 2,6 тыс., то в 2017 году оно увеличилось до 3,1 тыс. и стабильно держится на таких показателях. По результатам учета, проведенного в прошлом году, численность барсуков составляет 3,2 тыс. особей», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Барсуки являются единственным представителем семейства куньих. Живут целыми семьями на одном и том же месте много лет, оставляя свое жилище в «наследство» потомкам. Готовясь к продолжительной спячке, они набирают вес, чистят норы, обновляют подстилку, забивают входные отверстия землей и листьями. Однако спячка у барсуков неглубокая, они могут прерывать свой сон и выйти из норы в период оттепелей.