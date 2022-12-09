news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
9 декабря 2022  00:11
Эвелина Киселёва

В поселковой поликлинике Зеленодольского района РТ появился маммограф

news_top_970_100

Зеленодольская ЦРБ получила рентген-аппарат и маммограф, оборудование российского производства установили в Васильевской поликлинике. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Аппараты поставили по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Цифровой рентгеновский комплекс уже второй в Васильевской больнице: первый установили в августе. Он заменил устаревший аналоговый прибор.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«А маммографического аппарата до сих пор здесь не было. Исследования на нем уже проводят для жительниц Васильева, Осинова, Раифы, Больших Ключей, Айши, Октябрьского и других прикрепленных к больнице населенных пунктов», – рассказали в Минздраве РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Всего в Васильевской больнице получают медицинскую помощь жители 49 населенных пунктов – это более 42 тысяч человек. С появлением нового диагностического оборудованиям женщинам больше не придется ехать для проверки здоровья в Зеленодольск.

#национальные проекты #маммография #Васильево
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100