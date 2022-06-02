В поселке Зеленодольского района по просьбам жителей заасфальтировано 2 км дорог

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

В поселке Новониколаевский Зеленодольского района дорожники заасфальтировали более 2 километров дорог. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

По словам начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регины Чибриковой, жители поселка ежегодно обращаются к местным властям с просьбой провести ремонт дорог. Участок проблемный, является основным грузовым выездом из Казани и связующим с промпарком «М7», а также рядом предприятий. Дорожное полотно быстро изнашивается.

На ремонт ежегодно выделяются средства, которые составляют 10% от общего фонда всех дорожных работ по Зеленодольску и району. При этом в районе насчитывается около ста населенных пунктов, где требуется обновить дорожное покрытие.

На днях по поручению главы района Михаила Афанасьева в Новониколаевском «большими картами» заасфальтировано 2,2 тыс. квадратных метров, еще 600 квадратных метров будут отремонтированы по программе ямочного ремонта в течение лета. В этом году объем работ именно в этом поселке составил более 15% от общего дорожного фонда.