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Происшествия 13 июля 2025 17:45

В поселке Залесный спасли мужчину, который отравился канализационными газами

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В поселке Залесный Кировского района Казани мужчина потерял сознание, спустившись в канализационный колодец. Инцидент произошел в частном секторе, где пострадавший спустился в шахту глубиной около двух метров, после чего захрипел и упал без сознания. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.

Очевидцы обратились в экстренные службы, позвонив по номеру 112. На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ-60 ГУ МЧС России по РТ. Спасатели извлекли мужчину из колодца и передали его бригаде скорой медицинской помощи. По предварительной информации, причиной потери сознания стало отравление смесью канализационных газов. Пострадавший был госпитализирован.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Республике Татарстан, в жаркую погоду концентрация опасных веществ в канализационных колодцах возрастает. По данным ведомства, отравления клоачными газами в 50% случаев заканчиваются летально. При этом жертвами часто становятся не только работники коммунальных служб, но и случайные прохожие или дети.

#Залесный #канализация #отравление газом #ГУ МЧС по РТ
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