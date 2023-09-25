В поселке Васильево появится молодежный центр «Берег-яр» за 219 млн рублей

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ появится молодежный центр «Берег-яр». Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал данный проект, рассказал в своем телеграм-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Достигнута новая цель, на пути к которой была проделана большая совместная работа с Министерством молодежи Татарстана: подобран земельный участок, разработан дизайн-проект, проектно-сметная документация, получена ее экспертиза», — сообщил он.

Строительство объекта запланировано на 2024 год, его общая стоимость составит 218,8 млн рублей

«В августе, во время визита Рустама Нургалиевича в Васильево, министр молодежи Ринат Садыков презентовал проект будущего центра „Берег-яр“», — рассказал глава района.

Двухэтажный молодежный центр появится на улице Ленина и станет первым в истории поселка, где сегодня проживает 6 тыс. молодых людей в возрасте 14-35 лет.