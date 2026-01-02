news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 января 2026 10:39

В поселке Татарстана непотушенная сигарета привела к гибели человека

Читайте нас в
Телеграм

В Сармановском районе Татарстана на пожаре, возникшем из‑за неосторожности при курении, погиб 64‑летний мужчина. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного дома в пгт Джалиль. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Когда пожарные прибыли на место, в квартире наблюдалось открытое горение. Во время тушения в спальне было обнаружено тело хозяина квартиры.

По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#Сармановский район #пожар
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

1 января 2026
В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

1 января 2026