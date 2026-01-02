В поселке Татарстана непотушенная сигарета привела к гибели человека

В Сармановском районе Татарстана на пожаре, возникшем из‑за неосторожности при курении, погиб 64‑летний мужчина. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного дома в пгт Джалиль. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Когда пожарные прибыли на место, в квартире наблюдалось открытое горение. Во время тушения в спальне было обнаружено тело хозяина квартиры.

По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная сигарета.