В поселке Самосырово в Казани 12 мая приостановят подачу газа

В ряде индивидуальных и многоквартирных домов Советского района Казани 12 мая временно прекратят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Газ не будет подаваться с 8 часов утра 12-го числа и до окончания работ 13-го числа. Причиной этого станет капитальный ремонт газораспределительного пункта в поселке Самосырово.

Временно газа не будет в домах, расположенных по улицам Дорожная, Мира, Молодежная, Овражная, Огородная, Школьная, на Мамадышском тракте и в переулках Зеленом, Мира и Солнечном. Полный перечень опубликован на портале kzn.ru.

Жителей подпадающих под отключение домов просят закрыть краны перед газовыми приборами. При их повторном пуске необходимо проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной газовой службы, заметили в городском Комитете ЖКХ.

При появлении в квартире или жилом доме запаха газа следует немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения, покинуть его и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) и 112.

«До приезда аварийной бригады в загазованном помещении категорически запрещается зажигать огонь, курить, пользоваться электроосвещением и электроприборами», — напомнили в городской администрации.