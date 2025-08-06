В поселке Салмачи из-за строительства водопровода перекроют дороги
На нескольких улицах поселка Салмачи в Казани ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать около двух месяцев, сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства.
С 8 августа по 30 сентября частично перекроют следующие участки дороги:
- ул. Центральную в районе дома №116 в направлении движения транспорта в сторону ул. 3-й Зеленой;
- ул.3-ю Зеленую в районе дома №13 в направлении движения автомобилей в сторону 3-й Зеленой;
- перекресток улиц 4-й Зеленой и переулка Укромного.
Такие меры необходимы в связи со строительством водопровода.