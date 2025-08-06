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Общество 6 августа 2025 11:37

В поселке Салмачи из-за строительства водопровода перекроют дороги

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На нескольких улицах поселка Салмачи в Казани ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать около двух месяцев, сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства.

С 8 августа по 30 сентября частично перекроют следующие участки дороги:

  • ул. Центральную в районе дома №116 в направлении движения транспорта в сторону ул. 3-й Зеленой;
  • ул.3-ю Зеленую в районе дома №13 в направлении движения автомобилей в сторону 3-й Зеленой;
  • перекресток улиц 4-й Зеленой и переулка Укромного.

Такие меры необходимы в связи со строительством водопровода.

#перекрытие дорог #Салмачи
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