В поселке под Нижнекамском благодаря программе самообложения появилась дорога

В поселке для многодетных семей «Чайка» под Нижнекамском благодаря программе самообложения появилась дорога. Участок длиной один километр по улице Центральная выстелили щебнем, сообщает телерадиокомпания «НТР 24».

По республиканской программе вдоль дороги установили фонари, скоро их подключат к электросети. В населенном пункте, где из 800 запланированных участков застроены уже более половины, всё приходится обустраивать с нуля.

«Люди собирают деньги на закупку щебня и засыпку дороги. Также активное участие принимает исполком нашего района», — прокомментировал ситуацию глава Афанасовского сельского поселения Дмитрий Филиппов. По его словам, имеющиеся в поселке проблемы с водой также планируется решить с помощью программы самообложения.

Программа самообложения действует в Татарстане с 2012 года. На каждый собранный рубль республика добавляет еще четыре. С ее помощью обновляется инфраструктура и в других населенных пунктах Нижнекамского района РТ (например, в селе Красная Кадка). Подробнее об этом можно узнать в материале телерадиокомпании «НТР 24».