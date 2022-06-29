В поселке Новый под Челнами появится памятник Габдулле Тукаю

Фото: «Челнинские известия».

В поселке Новый в Тукаевском районе РТ установят памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Для монумента определено место возле Дома культуры, пишут «Челнинские известия».

Глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев выехал на объект будущего благоустройства. Сегодня здесь ведутся работы по обновлению парка рядом с местным Домом культуры в рамках республиканской программы развития общественных пространств. Тукаевцы выбрали этот вариант из шести предложенных.

В рамках реконструкции будет обновлена и площадь перед Домом культуры. Территория вместе с парком станет зоной отдыха для местных жителей, ее озеленят, также здесь оборудуют площадки для детей и взрослых.