Происшествия 28 января 2026 16:01

В поселке Мирный неисправная электроника вызвала пожар, погибла женщина

В поселке Мирный Приволжского района Казани загорелся частный одноэтажный жилой дом на две семьи. В пожаре погибла 72-летняя женщина.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, ‎площадь пожара составила 70 квадратных метров. В дом были проведены электричество и газ. Тело погибшей было обнаружено лишь во время тушения.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», – рассказали в ведомстве.

‎В МЧС напоминают, что не стоит перегружать электросети и оставлять включенные электроприборы без присмотра. Кроме того, рекомендуется не использовать неисправные приборы и заменить ветхую проводку.

