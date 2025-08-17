В поселке Красный Ключ Нижнекамского района открыли Крещальный храм с баптистерием

Сегодня в поселке Красный Ключ Нижнекамского района состоялось торжественное открытие Крещального храма во имя блаженной Ксении Петербургской, расположенного на Архиерейском подворье Иоанна Кронштадтского.

«Сегодня для Нижнекамска исторический день. Вы видите, сколько сегодня собралось людей, представителей духовенства со всех уголков нашей большой епархии, гостей из разных районов Татарстана. Мы с вами стали свидетелями возрождения православной церкви. Она небольшая, но пусть она станет местом крещения ваших деток, местом крещения нижнекамцев и гостей города», – обратился к гостям мероприятия епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий.

Владыка отметил, что новый храм посвящен святой Ксении Петербургской, которую почитает вся Русская Церковь.

Сначала духовенство Нижнекамской епархии, возглавляемое епископом, провело богослужение в Казанском храме подворья, а позже прошел традиционный крестный ход.

Сразу после завершения службы на территории Архиерейского подворья открылся VIII открытый межрегиональный Стахеевский фестиваль «ВЕРУЮ», почетным гостем которого стал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Далее праздничная программа переместилась на набережную реки Камы. В программе — концерт с участием творческих коллективов из разных районов Татарстана, выставки, ярмарка ремесел, интерактивные площадки и экспозиция, посвященная династии Стахеевых.

Организаторы мероприятия – Координационный совет по развитию и сохранению православной культуры НМР, Исполнительный комитет Нижнекамского района, Нижнекамское русское общество и Чистопольская епархия Русской православной церкви.

Фундамент Крещального храма Ксении Петербургской был заложен еще в начале XXI века, однако нехватка финансирования долго препятствовала строительству. Лишь недавно благодаря содействию епископа Пахомия проект удалось завершить.

В новом храме будут совершать Таинство Крещения взрослых людей с полным погружением в большой купели – баптистерии, расположенном в центре храма.

Изначально крещение проходило при полном погружении в реку или озеро. С III века стали использовать специальные здания с емкостями для воды, куда мог погрузиться человек. Только в конце V века возникла практика крещения в младенчестве – так стали появляться купели меньшего размера.

Со временем использование баптистериев значительно сократилось, поскольку большинство крестили еще в младенчестве. В советские годы Таинство Крещения проводили очень редко и в основном тайно, лишь после смены власти традиция возродилась.

Особенность нового Крещального храма в его внутреннем убранстве. Мраморный пол в двухцветной компоновке, колонны из красного мрамора делают церковь особенно торжественной. Росписи в стиле минимализма разработал известный иконописец Олег Шуркус. Его бригада мастеров работала здесь с мая по июль 2025 года.

Изображения на стенах церкви имеют особый смысл и связаны с историей татарстанской земли. В центре, по задумке иконописца, изобразили Крещение Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча, свидетелями события стали ангелы. Слева изобразили явление Казанского образа Божией Матери, а справа – композиция, которая напрямую связана с историей храма: семья известных благотворителей и купцов Стахеевых встречает праведного Иоанна Кронштадтского в Красном Ключе. Семейство особо почитало святого и трижды приглашало его в село.

