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Общество 7 апреля 2024 14:04

Под Альметьевском откачивают воду в подтопленном микрорайоне для многодетных

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Под Альметьевском откачивают воду в подтопленном микрорайоне для многодетных

В Нижней Мактаме, в микрорайоне М4, произошел перелив паводковых вод. Власти приняли решение произвести работы по отсыпке дорожного полотна для дальнейшей перекачки воды с территории. Ситуация находится под контролем главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.

«В чат поступили обращения от жителей микрорайона М4, участки многодетных семей, о проблеме подтапливания нескольких домов. Коллеги выехали на место и подтвердили необходимость установки дополнительных защитных сооружений на протяжении 50-70 метров», — сообщил Нагуманов в своем телеграм-канале.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, ночью были произведены дополнительные работы, чтобы укрепить грунт до деревьев и предотвратить затопление. На данный момент дорожное полотно отсыпали, откачка воды продолжается.

Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района.

#весенний паводок
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