Под Альметьевском откачивают воду в подтопленном микрорайоне для многодетных

В Нижней Мактаме, в микрорайоне М4, произошел перелив паводковых вод. Власти приняли решение произвести работы по отсыпке дорожного полотна для дальнейшей перекачки воды с территории. Ситуация находится под контролем главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.

«В чат поступили обращения от жителей микрорайона М4, участки многодетных семей, о проблеме подтапливания нескольких домов. Коллеги выехали на место и подтвердили необходимость установки дополнительных защитных сооружений на протяжении 50-70 метров», — сообщил Нагуманов в своем телеграм-канале.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, ночью были произведены дополнительные работы, чтобы укрепить грунт до деревьев и предотвратить затопление. На данный момент дорожное полотно отсыпали, откачка воды продолжается.