Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Альметьевском откачивают воду в подтопленном микрорайоне для многодетных
В Нижней Мактаме, в микрорайоне М4, произошел перелив паводковых вод. Власти приняли решение произвести работы по отсыпке дорожного полотна для дальнейшей перекачки воды с территории. Ситуация находится под контролем главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.
«В чат поступили обращения от жителей микрорайона М4, участки многодетных семей, о проблеме подтапливания нескольких домов. Коллеги выехали на место и подтвердили необходимость установки дополнительных защитных сооружений на протяжении 50-70 метров», — сообщил Нагуманов в своем телеграм-канале.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, ночью были произведены дополнительные работы, чтобы укрепить грунт до деревьев и предотвратить затопление. На данный момент дорожное полотно отсыпали, откачка воды продолжается.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»