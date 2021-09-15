В поселке для многодетных под Елабугой благоустроена дорога за 8,3 млн рублей

В поселке для многодетных семей, расположенном в селе Колосовка Елабужского района Татарстана, благоустроили новую дорогу. Щебеночную дорогу протяженностью 1,3 тыс. м по ул. Шоссейной проложили в центре поселка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

Дорога в этом поселке большой подарок для всех жителей села и тех, кто продолжает строительство домов на этой территории. Земельные участки здесь имеют около 800 многодетных семей.

«До строительства дорога была грунтовая, весной и осенью непроезжая, жители поселка вынуждены были накатывать дорогу параллельно этой. В данном микрорайоне выделено 778 земельных участков. Четыре семьи уже прописались, также есть семьи, живущие пока без регистрации», — отметил источник.

Благоустройство дороги стало возможным благодаря республиканской программе. На дорогу затрачено 8,3 млн рублей. В дальнейших планах ощебенить улицу Дружбы, также разрабатывается проектная документация на газификацию данного микрорайона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабужском районе будут отремонтированы городские и сельские дороги на 78,7 млн рублей.