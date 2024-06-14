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В поселке Борисоглебское началось строительство центра врача общей практики и педиатра
В поселке Борисоглебское города Казани началось строительство нового современного центра общей врачебной практики и педиатрии. Открытие медицинского учреждения, построенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение», запланировано на конец 2024 года.
В центре будут оборудованы процедурный и прививочный кабинеты для оказания полного спектра первичной медико-санитарной помощи. Прием пациентов будут вести терапевт, педиатр, а также другие специалисты по утвержденному графику.
Записаться на амбулаторный прием смогут не только жители поселка Борисоглебское, но и казанцы из близлежащих поселков, для которых новый центр станет шаговой доступности.
Открытие центра общей практики в Борисоглебском – один из многих шагов по модернизации первичного звена здравоохранения в Казани в текущем году. Также запланировано открытие аналогичного офиса в Чебаксе и начало строительства приемно-диагностического корпуса городской больницы №18 в Приволжском районе.
Крупнейшим событием станет ввод в эксплуатацию новой поликлиники в жилом массиве Салават Купере, рассчитанной на обслуживание 60 тысяч горожан. Кроме того, завершается капремонт двух больниц – №2 в Кировском районе и №16.
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