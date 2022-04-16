В поселке Аракчино восстановят памятник Пушкину, который стоит в месте выгула лошадей

В казанском поселке Аракчино восстановят памятник Александру Сергеевичу Пушкину 1956 года. Заброшенный монумент обнаружен на месте выгула лошадей местного экотуристического клуба. Сегодня актив русского национально-культурного объединения провел уборку территории вокруг памятника, а приглашенный архитектор оценил состояние объекта.

«Памятник Александру Сергеевичу Пушкину смотрит на железнодорожные пути, по которым ежедневно ходят электрички и поезда. Неравнодушные местные жители в преддверии 225-летия поэта обратились в русское национально-культурное объединение с вопросом, что можно сделать с памятником, чтобы он был приведен в надлежащий вид. Затем мы ждем мнения специалистов. Если монумент подлежит перемещению, то это было бы целесообразно. Но перед этим его в любом случае нужно укрепить. Мы надеемся, что к 2024 году картина полностью прояснится, и Александр Сергеевич Пушкин здесь или в другом месте будет радовать население нашего города», — сообщила председатель совета русского национально-культурного объединения в РТ Ирина Александровская.

По ее словам, памятник изначально был установлен на территории школы, которая была подшефной местной воинской части в 1956 году. Позже школа закрылась, и за памятником перестали следить. Сейчас он стоит в подсобном хозяйстве, а вывеска на ближайшем здании говорит о том, что сейчас там располагается дом детского и юношеского туризма и экотуризма. Вокруг монумента выгуливали лошадей.

Если специалисты примут решение, что памятник опасно транспортировать, то необходимо благоустроить территорию вокруг него и создать небольшой сквер. С другой стороны, в Казани есть всего два памятника Пушкину в полный рост: около театра оперы и балета и в Аракчино.

Состояние памятника оценил скульптор Артур Давыдов. Он заявил, что хорошо сохранилась только голова, а весь остальной постамент начал разрушаться.

«Памятник сделан из бетона. С 1956 года этот материал себя изжил. Мое мнение — нужно снять все размеры и постараться воссоздать его заново. Голова сохранилась хорошо, ее можно оставить, а остальное отлить заново из других материалов», — пояснил специалист.

На реставрацию уйдет около полугода. При этом если перемещать его в таком состоянии, то он просто развалится, заключил Давыдов.

Актив русского национально-культурного объединения прибрал территорию вокруг памятника и возложил цветы к монументу поэту.