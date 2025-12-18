В поселке Алексеевское обновили 3,5 км водопроводных сетей

Ремонт второго объекта коммунальной инфраструктуры в рамках дополнительного финансирования мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершили в поселке Алексеевское Алексеевского района. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Обновили водопроводные сети на улицах Горького, Куйбышева, Демьяна Бедного, Подлесная и Халева общей протяженностью 3,5 км.

В ходе реконструкции специалисты заменили изношенные трубы и установили 79 колодцев. Стоимость выполненных работ составила 45 млн рублей.

Как сообщили в Главном управлении инженерных сетей РТ, сети водоснабжения в поселке были построены в 1975 году, а уровень их износа превышал 85%. Отсутствие колодцев с запорной арматурой осложняло обслуживание и эксплуатацию сетей, что приводило к частым авариям.

Проведенная модернизация позволит снизить потери воды и повысить качество водоснабжения для 800 жителей поселка.

В рамках дополнительного соглашения между Минстроем России и Правительством Татарстана на реализацию мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республике выделено 519,6 млн рублей. Эти средства направлены на модернизацию 11 объектов коммунальной инфраструктуры общей протяженностью 42 км.

В том числе 290,6 млн рублей использованы для строительства и обновления восьми новых объектов, два из которых расположены в Алексеевском районе.