В поселках Кировского района Казани пройдет бесплатная вакцинация животных
В Кировском районе Казани сегодня организуют выездную бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
Мобильные пункты будут работать в двух поселках района. В поселке Калинина привить собак и кошек можно будет с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Равнинная, 53. В поселке Красная Горка вакцинация пройдет с 14:00 до 16:00 на улице Лунной, 16.
Кроме вакцинации, владельцам животных на месте будут доступны услуги чипирования и регистрации питомцев.