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В поселках Кировского района Казани бесплатно привьют животных от бешенства
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4 и 5 мая казанские ветеринары отправятся в поселки Кировского района Казани. Их жители смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, сообщили в мэрии Казани.
С 10 утра до полудня 4 мая специалисты будут вести прием рядом со школой №32 в Адмиралтейской Слободе.
В воскресенье привить домашних собак и кошек можно в жилом массиве Калинина. Ветеринары будут работать с 10.00 до 12.00 в районе дома №53 по улице Равнинной.
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