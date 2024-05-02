news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 мая 2024 19:17

В поселках Кировского района Казани бесплатно привьют животных от бешенства

Скопировать ссылку

4 и 5 мая казанские ветеринары отправятся в поселки Кировского района Казани. Их жители смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, сообщили в мэрии Казани.

С 10 утра до полудня 4 мая специалисты будут вести прием рядом со школой №32 в Адмиралтейской Слободе.

В воскресенье привить домашних собак и кошек можно в жилом массиве Калинина. Ветеринары будут работать с 10.00 до 12.00 в районе дома №53 по улице Равнинной.

#вакцинация животных
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2