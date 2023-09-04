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В поселках Казани в этом году протянут 53 километра сетей уличного освещения
В 38 поселках Казани в этом году протянут 53 километра новых линий для уличного освещения. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
«Продолжаются работы по восстановлению освещения в населенных пунктах РТ. В рамках программы в поселках Казани монтируются более 53 км сетей проводом СИП и 1,3 тыс. светильников», – рассказал он.
Объем финансирования составляет 43 млн рублей, однако для полного решения вопроса с освещением поселков необходимо около 200 млн рублей.
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