В поселках и селах Татарстана выросла популярность мессенджеров

В январе жители небольших населенных пунктов республики звонили через мессенджеры в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик селян в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 2,5 раза. Обезличенными данными поделились эксперты МегаФона.

Вне городов абоненты по-прежнему больше времени проводят в WhatsApp — 51% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — Telegram. Для аудио- и видеозвонков WhatsApp выбирают в 20 раз чаще, чем Telegram.

При этом число традиционных голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года, незначительно снизилась их длительность. Ежедневно в сети оператора в малых поселениях проговаривают порядка 10 млн минут. Свыше 55% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны татарстанцы чаще всего звонят собеседникам из Белоруссии, Турции и Узбекистана.

«Учитывая обезличенные данные, специалисты постоянно повышают качество связи на территории Республики Татарстан и внедряют технические решения. Этой зимой была запущена базовая станция в селе Старая Киреметь и расширено покрытие в поселке Уруссу. Жители данных населенных пунктов могут общаться с близкими, пользоваться онлайн-сервисами и оперативно связываться с экстренными службами», — рассказал технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.