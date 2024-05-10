В поселках двух районов Казани пройдет бесплатная вакцинация животных

В субботу и воскресенье в поселках Кировского и Московского районов Казани пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации районов.

11 мая специалисты будут работать в Ягодной Слободе (ул.Повстанческая, 40), а также жилмассиве Красная Горка (ул.Лунная, 16). По первому адресу прием будет вестись с 10.00 до 12.00, по второму — с 14.00 до 16.00.

На следующий день ветеринары посетят ЖК «Салават Купере» и «Залесный Сити». Привить питомцев с 10.00 до 12.00 можно по ул.А.Арсланова, 8 (рядом с зоомагазином), а с 14.00 до 16.00 — по ул.Г.Державина, 3, к.1 (рядом с магазином).