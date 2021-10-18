В Португалии открыли памятник Юрию Гагарину

В Португалии в городе Оэйраш (округ Лиссабон) появился монумент первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

Бюст установили в технопарке Taguspark в честь 60-летия первого в истории полета человека в космос, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

На торжественной церемонии открытия посол России в Португалии Михаил Камынин рассказал, что подобный дружественный жест еще укрепит сотрудничество между двумя странами. В своей речи он сравнил подвиги Юрия Гагарина и Фернана Магеллана.