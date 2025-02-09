В порту в Ленобласти пришвартовали тонущий танкер «Коала»

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В порту Усть-Луга в Ленинградской области на танкере «Коала» произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В результате инцидента было повреждено машинное отделение. Танкер сейчас пришвартован у причала — угрозы разлива нефтепродукта нет.

Экипаж был благополучно эвакуирован, пострадавших среди людей нет. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения. Причины аварии устанавливаются.