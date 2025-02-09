В порту в Ленобласти пришвартовали тонущий танкер «Коала»
В порту Усть-Луга в Ленинградской области на танкере «Коала» произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
В результате инцидента было повреждено машинное отделение. Танкер сейчас пришвартован у причала — угрозы разлива нефтепродукта нет.
Экипаж был благополучно эвакуирован, пострадавших среди людей нет. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения. Причины аварии устанавливаются.