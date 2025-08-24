news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 августа 2025 12:39

В порту Набережных Челнов прекратили ночную разгрузку песка после жалоб жителей

Читайте нас в
Телеграм

В речном порту Набережных Челнов прекратили разгрузку песка в ночное время после жалобы местных жителей. Об этом рассказала председатель ТОС «Старые Челны» Альфия Гизатуллина, ее слова приводят «Челнинские известия».

В последние месяцы работы в порту заметно активизировались, и разгрузка велась даже ночью, что мешало жителям Комсомольской набережной отдыхать.

Люди обратились в администрацию Комсомольского района с просьбой урегулировать ситуацию. По поручению исполкома специалисты Роспотребнадзора провели замеры шума ночью в одной из квартир и выявили превышение допустимого уровня от работы земснаряда.

Позже состоялось выездное совещание с участием представителей порта, администрации и горожан. В итоге было принято решение прекратить ночную выгрузку песка. Кроме того, жители предложили использовать менее шумный кран.

Гизатуллина подчеркнула, что прямой диалог между жителями, администрацией и портовиками позволил быстро и положительно урегулировать проблему.

#песок #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лариса Долина: Стало приятным известием, что «Новая волна» пройдет в Казани

Лариса Долина: Стало приятным известием, что «Новая волна» пройдет в Казани

23 августа 2025
На «Новую волну» в Казани Филипп Киркоров пришёл с виртуальным помощником

На «Новую волну» в Казани Филипп Киркоров пришёл с виртуальным помощником

23 августа 2025