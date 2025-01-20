В понедельник в Татарстане вновь прогнозируют небольшие осадки и гололед

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В понедельник, 20 января, в Татарстане вновь, как было и в минувшее воскресенье, пройдет небольшой и мокрый снег. Также синоптики предупредили татарстанцев о гололеде на дорогах в ряде районов.

Еще, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике в первый день недели ожидается западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с, но местами он усилится до 14 м/с.

Температура днем составит 0..-4˚ градусов (аналогичные показатели фиксировали и в воскресенье).