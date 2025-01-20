Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В понедельник в Татарстане вновь прогнозируют небольшие осадки и гололед
В понедельник, 20 января, в Татарстане вновь, как было и в минувшее воскресенье, пройдет небольшой и мокрый снег. Также синоптики предупредили татарстанцев о гололеде на дорогах в ряде районов.
Еще, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике в первый день недели ожидается западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с, но местами он усилится до 14 м/с.
Температура днем составит 0..-4˚ градусов (аналогичные показатели фиксировали и в воскресенье).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»