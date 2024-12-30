В понедельник в Татарстане прогнозируют до -12 градусов и небольшой снег

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В понедельник, 30 декабря, в Татарстане местами ожидается небольшой снег.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, утром в отдельных районах будет туман. Также в утренние часы температура опустится до -7…-12 градусов.

Однако днем немного потеплеет: синоптики прогнозируют до -5..-10 градусов. Но на дорогах может образоваться гололедица.

Ветер в этот день прогнозируют юго-западный со скоростью 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.