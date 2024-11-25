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В понедельник в Татарстане ожидаются снег, гололедица и до −6 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
25 ноября в Татарстане ожидается облаячная погода с прояснениями, умеренные снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный. Днем он может усилиться до 14 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −6 до −1 градуса, а днем не поднимутся выше −3 — +1 градуса.
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