В понедельник в Татарстане ожидаются снег, гололедица и до −6 градусов

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25 ноября в Татарстане ожидается облаячная погода с прояснениями, умеренные снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный. Днем он может усилиться до 14 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −6 до −1 градуса, а днем не поднимутся выше −3 — +1 градуса.