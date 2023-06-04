В понедельник в Татарстане ожидается теплая погода без осадков

5 июня, в понедельник, в Казани прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха сегодня ночью составит 5-7 градусов выше нуля, а завтра днем – от 19 до 21 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр РТ.

В целом по республике температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов.

Во вторник, 6 июня, в РТ ожидается также облачная погода, ночью без существенных осадков, а днем местами в восточных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от +3 до +8 градусов, в дневные – от +18 до +23 градусов.