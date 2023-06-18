news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 18 июня 2023 17:51

В понедельник в Татарстане ожидается сильный ветер и до 19 градусов тепла

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В понедельник в Татарстане местами будет дуть сильный северный, северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ.

Существенных осадков не ожидается, в течение дня прогнозируется переменная облачность и от 14 до 19 градусов тепла. Ночью столбик термометра будет показывать от +9 до +4 градусов.

#прогноз погоды
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное