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В понедельник в Татарстане ожидается сильный ветер и до 19 градусов тепла
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В понедельник в Татарстане местами будет дуть сильный северный, северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ.
Существенных осадков не ожидается, в течение дня прогнозируется переменная облачность и от 14 до 19 градусов тепла. Ночью столбик термометра будет показывать от +9 до +4 градусов.
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