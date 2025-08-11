В понедельник в Татарстане местами пройдут сильные дожди и град

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В понедельник, 11 августа, в Татарстане ожидаются кратковременные дожди, локально сильные; ночью – местами. В отдельных районах республики возможны гроза и град. Также утром в РТ будет туман.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день в республике будет «гулять» северный, северо-западный. Его скорость составит 5-10 м/с, но днем он усилится местами до 13 м/с, а при грозе – до 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха днем +20..+25 градусов.