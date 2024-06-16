В понедельник в Казани выступят сильнейшие прыгуны России, борцы и другие спортсмены

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Во Дворце водных видов спорта выступят сильнейшие прыгуны России, а также спортсмены из других стран. В понедельник пройдут соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки, где Россию представят чемпион Европы Никита Шлейхер и призер Олимпийских игр Александр Бондарь, чемпионка Европы Юлия Тимошинина и Виктория Казанцева. Также свое мастерство покажут прыгуньи с трехметрового трамплина победительница чемпионата Европы Ульяна Клюева и Надежда Трифонова, спортсмены из Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана и других стран.

В Баскет-холле, на домашней арене казанского УНИКСа, определятся участники плей-офф соревнований по баскетбольному двоеборью, в которых спортсмены сначала играют на приставке в симулятор, а затем выходят на реальную площадку. Набранные очки при этом суммируются. На Играх БРИКС выступает основа сборной России по баскетболу 3 на 3, команды Республики Сербской, Бразилии, Беларуси, Колумбии, Узбекистана и других. Начало матчей - в 11:30.

Во Дворце единоборств «Ак Барс» начинают свои выступления борцы. В понедельник состоятся предварительные поединки и полуфиналы в 10 весовых категориях у мужчин. Начало схваток - в 11.00. Среди участников турнира - чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, чемпион Европы Курбан Шираев, призер чемпионата Европы Али Рахимзаде (Азербайджан) и другие.

Зрителей ждет яркая культурная программа. На всех объектах работают аниматоры. Также в Баскет-холле и Дворце единоборств может приобрести фирменную атрибутику Игр БРИКС, включая талисмана соревнований, мягкую игрушку леопарда Бриксика.