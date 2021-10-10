В понедельник Путин проведет совещание о научно-техническом развитии АПК

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание, посвященное вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основными темами мероприятия станут выполнение федеральной программы развития сельского хозяйства до 2025 года, а также достижение продовольственной независимости в части семян российской селекции, изготовление техники и оборудования для агропромышленного комплекса и другие.

Планируется, что участниками совещания станут представители крупных агропромышленных холдингов, профильных научных и образовательных учреждений, члены Кабмина и ряда регионов России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 октября глава государства встретится с депутатами Госдумы нового созыва и Премьером Армении Николом Пашиняном.