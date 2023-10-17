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Руc Тат
Происшествия 17 октября 2023 13:39

В полукилометре от берега на переправе Аракчино – Верхний Услон сел на мель паром

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Сегодня в 12.39 поступило сообщение о том, что в акватории Волги сел на мель паром.

ЧП произошло в Кировском районе Казани на паромной переправе Аракчино – Верхний Услон в 500 метрах от берега.

Как стало известно «Татар-информу», пострадавших и повреждений нет.

Около часа дня стало известно, что паром сняли с мели при помощи второго парома.

#паромная переправа #сел на мель
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