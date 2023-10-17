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В полукилометре от берега на переправе Аракчино – Верхний Услон сел на мель паром
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Сегодня в 12.39 поступило сообщение о том, что в акватории Волги сел на мель паром.
ЧП произошло в Кировском районе Казани на паромной переправе Аракчино – Верхний Услон в 500 метрах от берега.
Как стало известно «Татар-информу», пострадавших и повреждений нет.
Около часа дня стало известно, что паром сняли с мели при помощи второго парома.
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