В полукилометре от берега на переправе Аракчино – Верхний Услон сел на мель паром

Сегодня в 12.39 поступило сообщение о том, что в акватории Волги сел на мель паром.

ЧП произошло в Кировском районе Казани на паромной переправе Аракчино – Верхний Услон в 500 метрах от берега.

Как стало известно «Татар-информу», пострадавших и повреждений нет.

Около часа дня стало известно, что паром сняли с мели при помощи второго парома.