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В полуфинале «Татар кызы» участницы показали мастерство по нарезанию лапши
В Казани проходит полуфинал международного конкурса красоты и таланта татарских девушек «Татар кызы». В этом году конкурс проходит в 11-й раз и собрал участниц из 25 регионов России и пяти зарубежных стран.
В полуфинале девушки демонстрируют свое мастерство в кулинарии и рукоделии. В ресторанно-развлекательном комплексе «Туган авылым» девушки соревновались в мастерстве по нарезанию лапши.
Мастер-класс для участниц провела руководитель Всемирной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.
«Каждый год мы обучаем девушек традиционным видам рукоделия, готовим вместе с ними блюда из теста. Особое внимание уделяем искусству нарезания лапши, потому что по тонкой, изящно нарезанной лапше татары определяли, насколько умела и расторопна будущая невестка. Если женщина умеет работать с тестом, это значит, она отличная хозяйка и сможет воспитать хороших детей — будущее нации», — рассказала Кадрия Идрисова.
Жюри оценивало результаты на всех этапах работы. Девушки замесили тесто, раскатали его в тонкий пласт, нарезали лапшу. Некоторые участницы показали сразу два способа нарезки.
«Алсу Байгильдина из Оренбурга нарезала лапшу двумя разными способами — традиционная соломка и “тәңкә токмач” - праздничный вариант. Из истории мы знаем, что купцы второй гильдии из современного Мамадышского, Кукморского, Арского районов по указанию Екатерины II для налаживания отношений с территориями Казахстана выехали в Оренбуржье. Таким образом, традиция нарезания “тәңкә токмач” (“лапша-чешуйка”), “кияү токмачы” (“лапша для жениха”) сохранилась в Оренбурге. Татары этого края для самых дорогих гостей готовят “тәңкә токмач”», – пояснила Кадрия Идрисова.
В полуфинале девушек также ожидает мастер-класс по изготовлению чулпы — татарского накосника. Также они покажут свои таланты на творческом конкурсе.
Энже Габдуллина
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