В полуфинале Кубка России «Зенит-Казань» сыграет с «Локомотивом»

Сегодня в Москве прошла жеребьёвка полуфинальных пар «Финала четырех» Кубка России. Соперником казанского «Зенита» стал новосибирский «Локомотив».

«Финал четырех» пройдет 25 и 26 декабря в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. В первом полуфинале сыграют «Зенит-Казань» и «Локомотив», вторую путевку в финал оспорят прошлогодние финалисты: московское «Динамо» и питерский «Зенит».

Столичная команда — действующий обладатель трофея и чемпион страны. В текущем чемпионате российской суперлиги «Зенит-Казань» идет первым, «Локомотив» вторым, а «Динамо» третьим, тогда как петербургский «Зенит» занимает 5-е место.

В очередном туре чемпионата страны 5 декабря в Кемерове казанцы сыграют с «Кузбассом».