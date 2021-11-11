Казанские волейболистки сыграют против московского «Динамо» в «Финале четырех»

Женское «Динамо-Ак Барс» встретится в полуфинале Кубка России с представительницами московского «Динамо». Соперник казанской команды определился сегодня по результатам жеребьевки «Финала четырех».

Матч состоится 27 декабря, вслед за командами из Казани и Москвы на площадку выйдут «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Калининград). Далее, 28 декабря, состоятся матч за третье место и финальная игра, которая определит обладателя Кубка страны.

«Финал четырех» Кубка России в этом году пройдет на площадке спорткомплекса Санкт-Петербургского государственного Морского технического университета (СПбГМТУ).

Действующим обладателем трофея является казанское «Динамо».