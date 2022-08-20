В полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ прошли 63 татарстанских проекта

Татарстан вошел в топ-5 регионов – лидеров по количеству полуфиналистов международной премии #МЫВМЕСТЕ. Республику на этом этапе представят 63 проекта: 20 заявок от трека «НКО», 32 заявки от трека «Волонтеры», 11 — «Бизнес», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Полуфинал премии состоится с 29 августа по 2 октября. На нем претенденты представят видео о своем проекте, смету и календарный план. Их будет оценивать не только федеральное жюри, но и граждане с помощью народного голосования. Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ», – рассказали в пресс-службе.

В региональном этапе конкурса приняли участие более 7 тыс. активистов из разных регионов России. Эту стадию преодолели только 183 проекта.

Среди татарстанских проектов «Добрый край - Игелек җире» от АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан», «Дневник Диабетика» от Тимура Николаева и многие другие.