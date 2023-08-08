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В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» вышли 63 татарстанца
63 представителя Татарстана вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего на конкурс от республики заявились 3 429 руководителей.
Это пятый сезон конкурса, в нем полуфиналисты будут готовить предложения по социально-экономическому развитию своего региона. Задача для представителей Татарстана – разработка предложений по совершенствованию системы поддержки промышленного производства республики. Свой проект по решению управленческой задачи они должны представить до 9 августа 2023 года.
Вышедшие в полуфинал татарстанцы объединились в 7 команд. Предложения будут оценивать эксперты.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Пятый сезон проекта стартовал 4 апреля 2023 года. Раис Татарстана Рустам Минниханов, как один из наставников конкурса, отметил, что «Лидеры России» стал хорошей площадкой для выявления талантов.
Как ранее сообщал «Татар-информ», главным призом пятого конкурса является грант в размере 1 миллиона рублей на обучение, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.
Татарстанцы активно участвуют в проекте, за последние четыре года из республики заявилось 18 тыс. участников, 13 человек стали победителями.
За все время на участие в конкурсе «Лидеры России» подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.
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