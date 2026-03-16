Происшествия 16 марта 2026 19:27

В Польше заявили о перехвате российского самолета над Балтийским морем

Польские военные утверждают, что перехватили над Балтийским морем российский самолет-разведчик Ил-20, пишет РИА Новости.

«Дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем», – сообщило Оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

При этом в сообщении признается, что самолет не нарушал воздушного пространства Польши. Это соответствует заявлениям Минобороны РФ, что российские самолеты летают в строгом соответствии с международными правилами.

Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

