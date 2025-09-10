В Польше закрыли два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

В Польше сегодня ночью из-за «незапланированной военной активности» закрыли до 7.00 по московскому времени аэропорт «Жешув-Ясенка». Было выпущено соответствующее извещение летному составу (NOTAM).

Позднее ограничения были введены в еще одной польской воздушной гавани – аэропорту «Люблин».

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в социальной сети X (прежде Twitter), что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные военные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожаемой зоне», – подчеркнули в Оперативном командовании Войска польского, добавив, что подчиненные ему силы и средства находятся «в полной готовности к немедленному реагированию».