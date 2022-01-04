В Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля из шахт

Польские рабочие шахт устроили акцию протеста и заблокировали вывоз угля из шахт, передает радио Sputnik.

Горнорабочие потребовали повысить оплату труда в выходные дни и компенсировать сверхурочную работу. Ранее они попытались договориться с руководством горнодобывающей группы, но не добились результата. Предполагается, что акция продлится до 5 января.

«Блокирование отгрузки угля является нашей формой протеста. С сегодняшнего утра грузовые поезда не могут выйти из всех шахт PGG (Польской горнодобывающей группы — прим. Т-и)», — говорится в сообщении шахтерского профсоюза «Солидарность».

Рабочие также требуют признания угольной энергетики «зеленой», то есть экологически чистой. «Сегодня хотят считать атом и природный газ зелеными видами топлива. А как же угольные технологии, которые бывают „зелеными“? Их применяет Япония. Никто не скажет, что это глупая нация», — заявил глава профсоюза Богуслав Хутек.

Горняки также подчеркнули, что не собираются блокировать продажу угля индивидуальным предпринимателям и их акция не препятствует движению пассажирских поездов, поскольку они перекрыли только те пути, по которым осуществляется транспортировка сырья.