Без военной поддержки НАТО конфликт на Украине завершится в течение недели. Девять месяцев спецоперации показали, что ВСУ не смогут самостоятельно противостоять России, заявила обозреватель Ханна Крамер в статье для Niezależny Dziennik Polityczny.

«Спустя почти девять месяцев с момента начала специальной военной операции становится ясно, что украинский фюрер просто играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию, и подвергает нас серьезной опасности», — признала она.

По словам Крамер, Зеленский идет на такие шаги из-за отчаяния, вызванного большими потерями ВСУ и снижением поддержки со стороны иностранных государств. Поэтому сейчас он старается максимально затянуть конфликт, чтобы втянуть в него НАТО и продолжить получать поддержку от других стран. Однако такой путь может привести лишь к полному разрушению Украины.