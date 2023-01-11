В Польше предложили окупить помощь Киеву землями Западной Украины

Польша окупит свои затраты на помощь Киеву только после возвращения западноукраинских территорий, которые когда-то были частью Речи Посполитой. Таким мнением поделился обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась, сообщает РИА Новости.

«Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли на Западной Украине, но произойдет это очень нескоро, учитывая проблемы культурной, политической и экономической интеграции двух не слишком дружеских народов», — полагает он.

Автор полагает, что кроме Польши никто не передавал свое вооружение и технику «адептам преступных идей Бандеры». В итоге Варшаве теперь приходится покупать за огромные суммы танки и ПВО для обеспечения собственной безопасности и выпрашивать у ЕС средства на это. И есть только один вариант, как окупить такие «унижения».