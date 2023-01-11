news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
11 января 2023  18:51

В Польше предложили окупить помощь Киеву землями Западной Украины

news_top_970_100

Польша окупит свои затраты на помощь Киеву только после возвращения западноукраинских территорий, которые когда-то были частью Речи Посполитой. Таким мнением поделился обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась, сообщает РИА Новости.

«Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли на Западной Украине, но произойдет это очень нескоро, учитывая проблемы культурной, политической и экономической интеграции двух не слишком дружеских народов», — полагает он.

Автор полагает, что кроме Польши никто не передавал свое вооружение и технику «адептам преступных идей Бандеры». В итоге Варшаве теперь приходится покупать за огромные суммы танки и ПВО для обеспечения собственной безопасности и выпрашивать у ЕС средства на это. И есть только один вариант, как окупить такие «унижения».

#польша #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное